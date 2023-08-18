الصحة العالمية: 1.4مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 2300 وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تطورات انتشار فيروس كورونا فى العالم وأنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون اصابة جديدة بالفيروس وأكثر من 2300 حالة وفاة من المناطق الست للمنظمة في الفترة من 17 يوليو الى 13 أغسطس وذلك بزيادة قدرها 63%، وانخفاض بنسبة 56% على التوالي مقارنة بالأيام الثمانى والعشرين السابقة.

وقالت المنظمة، في آخر تحديث لها أصدرته اليوم الجمعة في جنيف، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، وذلك منذ بدء الوباء، ولفتت إلى أن 4 مناطق تابعة لمنظمة الصحة أبلغت عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء، بينما أبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في الحالات وانخفاض في الوفيات.