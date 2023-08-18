الأهلي يعرض أحمد حجازي على كولر

يدرس مسئولو النادي الاهلي، التعاقد مع أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ونادي اتحاد جدة السعودي بعد الأنباء التي ترددت عن قيام إدارة النادي السعودي بفسخ عقد اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي أن الإدارة القلعة الحمراء، عرضت على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق إمكانية ضم المدافع الدولي أحمد حجازي في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" ان إدارة الأهلي رشحت المدافع الدولي للسويسري مارسيل كولر لمعرفة موقفه من التعاقد معه بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن قرار كولر النهائي هو من سيحسم الموقف بشكل نهائي من التعاقد مع حجازي للتحرك نحو فتح المفاوضات معه قبل دخول أندية أخرى في السباق لضم المدافع الدولي.

وتعرض أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة، قبل عدة أسابيع، وخضع لجراحة ناجحة في الركبة، ويقضي اللاعب فترة التأهيل من الإصابة في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن هناك استقرارا من جانب إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، على فسخ عقد أحمد حجازي، بعد الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي في ضم مدافع خلال الفترة المقبلة في ظل الاصابات المستمرة التي يتعرض لها محمود متولي وعدم وجود بديل قوي للثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.

