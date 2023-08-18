بالصور.. قافلة طبية مجانية لسكان قرى ناصر الثورة بالوادي الجديد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، الخميس، قافلة طبية مجانية لسكان قرى ناصر الثورة جنوب مركز الخارجة تضمنت 6 تخصصات طبية.

قالت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن الحزب، إنه جرى تنظيم القافلة بالتعاون والتنسيق مع الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وأمين لجنة الصحة وذلك بقرى ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة، في تخصصات (التحاليل الطبية الاكلينيكية وأبحاث الدم – الأطفال – العظام – النساء والتوليد – الباطنية – الأسنان) وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ270 مواطنا من أبناء قرى ناصر الثورة.

وأكدت رغدة، أن القافلة تأتي في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة المواطنين وتنفيذا لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين في كافة ربوع المحافظة.

قافلة طبية مجانية لقرى ناصر الثورة (1)

قافلة طبية مجانية لقرى ناصر الثورة (2)

قافلة طبية مجانية لقرى ناصر الثورة (3)

قافلة طبية مجانية لقرى ناصر الثورة (4)

قافلة طبية مجانية لقرى ناصر الثورة (5)

قافلة طبية مجانية لقرى ناصر الثورة (6)

قافلة طبية مجانية لقرى ناصر الثورة (7)