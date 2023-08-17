برلماني: إحالة الرئيس مخرجات الحوار الوطني للتنفيذ ترسيخ لأهداف الجمهورية الجديدة

اعتبر النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، استجابة الرئيس لـ"مخرجات الحوار الوطني"، وتقديمه الشكر لكل المشاركين في إعدادها وصياغتها، وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها، بمثابة بداية لترسيخ ووضع حجر الأساس للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار المشترك وهي سابقة لم تحدث من قبل.

وأضاف ابوحجازي، في بيان له، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ دعوته لإجراء الوطني كان على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو منه، والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا وبمنتهى الدقة المناقشات التي تتم، وأبدى دعمة للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار دون شروط أو قيود، وذلك منذ بداية جلساته وتفاعله المستمرة والدائم ورعايته المستمرة لكافة فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته.

واشار إلى إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يعكس مدى اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار الحوار، وتنفيذها على أرض الواقع، ما يؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.