وكيل الصحة بالبحيرة يتفقد سير العمل بمركز صحة الأسرة في الأبعادية

تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الخميس، مركز صحة الأسرة بالأبعادية، لمتابعة سير العمل به .

رافق وكيل الوزارة، الدكتور ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة شيرين حمدى مدير إدارة الجودة بالمديرية ، وفريق من إدارة الجودة ، وفريق من الإدارة الصحية بدمنهور .

وتابع وكيل الوزارة، سير العمل بجميع أقسام المركز، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة.

وناقش وكيل الوزارة، جميع العاملين بالمركز فى طبيعة عملهم ، موجهًا بتذليل كافة المعوقات ، وتقديم كل الدعم من أجل النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين .

كما تابع وكيل الوزارة، عمل الفريق الثابت بالمركز لحملة 100 يوم صحة، وقام بمتابعة عمل الفرق للمبادرات المختلفة، واثنى سيادته على عملهم وحسن أدائهم، من حيث الدقة فى تسجيل البيانات ، وإجراء الفحوصات وغيرها.

مركز صحة الأسرة بالأبعادية بدمنهور، افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته التاريخية لمحافظة البحيرة فى يونيو الماضي، ويعتبر المركز من ضمن المنشآت الصحية المدرجة ضمن خطة المحافظة للتسجيل والإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية .

بالإضافة لعدد من المؤسسات الصحية الأخرى من وحدات الرعاية الأولية حديثة الإنشاء والتابعة لمبادرة حياة كريمة، ومعها مستشفى رشيد، ومستشفى الصدر بدمنهور، والمعمل المشترك الإقليمى بدمنهور، ومركز فريد عطيه للغسيل الكلوى بدمنهور ، ومركز الأسنان بدمنهور.