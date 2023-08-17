النيران تلتهم سيارة ميكروباص أمام مدرسة السعيدية بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق ألتهم سيارة ميكروباص بشارع الجامعة أمام مدرسة السعيدية بعد كلية الزراعة بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بسيارة ميكروباص بشارع الجامعة أمام مدرسة السعيدية بعد كلية الزراعة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتبين أن الحريق ألتهم السيارة بالكامل وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.