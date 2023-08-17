محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمركز "السيطرة" بديوان عام المحافظة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة ) بمبنى ديوان عام المحافظة بنسبة تنفيذ 80 ٪ ، وبتكلفة 14 مليون جنيه .

وخلال تفقده لمكونات المركز برفقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، ومسئولى الشركة المنفذة ، أكد اللواء أشرف عطية على بمنظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتى تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية ، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وشدد على أهمية الإنتهاء من المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية متعددة ، مع مراعاة الجودة العالية فى التنفيذ ، وأيضاً التشطيبات النهائية واللمسات الجمالية بشكل راقى ، فضلاً عن وجود أكثر من مدخل ومخرج للمركز لتسهيل حركة المترددين عليه .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .

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