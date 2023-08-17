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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمركز "السيطرة" بديوان عام المحافظة

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مشروع مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ
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 تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة ) بمبنى ديوان عام المحافظة بنسبة تنفيذ 80 ٪ ، وبتكلفة 14 مليون جنيه .

وخلال تفقده لمكونات المركز برفقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، ومسئولى الشركة المنفذة ، أكد اللواء أشرف عطية على بمنظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتى تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية ، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وشدد على أهمية الإنتهاء من المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية متعددة ، مع مراعاة الجودة العالية فى التنفيذ ، وأيضاً التشطيبات النهائية واللمسات الجمالية بشكل راقى ، فضلاً عن وجود أكثر من مدخل ومخرج للمركز لتسهيل حركة المترددين عليه .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .

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الشبكة الوطنية للطوارئ رؤية مصر 2030 أخبار محافظة أسوان