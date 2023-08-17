ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 111 شخصا

الخميس 17/أغسطس/2023 - 09:40 ص

أعلنت السلطات الأمريكية، ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في جزيرة "ماوي" إلى 111 شخصا على الأقل، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وحذرت السلطات - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن الأمريكية اليوم الخميس - من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات.. مشيرة إلى أنه تم البحث في نحو 38 في المائة من المناطق التي اندلعت فيها الحرائق حتى الآن.

من جانبه، قال حاكم هاواى "جوش جرين" إنه من المحتمل أن يكون هناك أكثر من ألف شخص لازالوا في عداد المفقودين.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وزوجته جيل بايدن، سيزوران هاواى على الرغم من عدم تحديد جدول زمني للقيام بذلك وسط انتقادات يواجهها بسبب الاستجابة لحرائق الغابات التي دمرت جزيرة ماوي.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن بايدن قوله "سنسافر أنا وزوجتي جيل إلى هاواي بأسرع ما يمكن".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لكني أريد أن أذهب، وأنا على يقين من أن لدينا كل ما يحتاجون إليه. نريد أن نتأكد من أننا لا نعطل جهود التعافي الجارية"، ووصف حرائق الغابات بأنها "مدمرة" وأشار إلى أنه في حين أودت بحياة 99 شخصًا، إلا أنها تعد حتى الآن أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ قرن، وطمأن بايدن مسؤولي هاواي بأنها ستحصل على كل ما تحتاجه من الحكومة الفيدرالية.

وقال مسؤولو مقاطعة ماوي، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأكد المسؤولون أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق في الجزيرة.

يأتي ذلك بعد أن دمرت حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي.

وفتح المدعي العام في هاواي تحقيقًا في الاستجابة لحرائق الغابات، قائلًا إن مكتبها سيجري "مراجعة شاملة" لـ "اتخاذ القرارات الحاسمة والسياسات الدائمة" قبل الحرائق وأثناءها وبعدها.