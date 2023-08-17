إطلاق «قادرون باختلاف» لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديًا وفنيًا بالوادي الجديد.. صور

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، مبادرة بعنوان "مبادرة قادرون باختلاف" وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة لدعم الجمعيات العاملة في مجال رعاية ذوي الهمم ماديا وفنيا، وللاحتفاء بذوي القدرات الخاصة.

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن الحزب بالوادي الجديد وأمينة المرأة بالحزب، إن الاحتفالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لمساندة ذوي القدرات الخاصة عبر إطلاق المبادرات الداعمة لهم وزيادة التوعية بأهمية دمجهم في المجتمع.

وأكدت رغدة حرص الحزب على القيام بدوره المجتمعي على أكمل وجه تجاه دعم ذوي القدرات الخاصة لتعزيز دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.

وحثت النائبة الشباب القادرون باختلاف على استكمال مسيرتهم الملهمة بعد نجاحهم في استثمار اختلافهم نحو تحقيق العديد من النجاحات متمسكين بالأمل والعلم والتفوق لنقل العديد من الرسائل الإيجابية عن مستقبل مصر في ظل اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بتعزيز دمجهم في المجتمع.

تضمن الحفل الاستماع إلى بعض المواهب الغنائية للأطفال والتقاط عددًا من الصور التذكارية، وشملت فعاليات الحفل فقرات متنوعة من عروض موسيقية وغنائية لذوي القدرات الخاصة.

وحرصت النائية الدكتورة رغدة نجاتي، على تقديم عدد من الهدايا التذكارية والألعاب لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال وأسرهم.

وفي ختام الحفل وزعت النائبة هدايا عينية على 51 طفلا من ذوي الهمم كما سلمت دعما ماديا على نفقتها الخاصة لرئيس جمعية النور والأمل لرعاية ذوي الهمم.

حضر إطلاق مبادرة بعنوان "مبادرة قادرون باختلاف" بالوادي الجدب كل من المحاسب جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة والدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة ولفيف من أمناء وقيادات الحزب بالمحافظة وعلاء قناوي رئيس مجلس إدارة جمعية النور والامل لرعاية ذوي الهمم بالخارجة.

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (1)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (2)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (3)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (4)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (5)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (6)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (7)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (8)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (9)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (10)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (11)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (12)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (13)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (14)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (15)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (16)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (17)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (18)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (19)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (20)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (21)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (22)

إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدعم جمعيات ذوي الهمم ماديا وفنيا بالوادي الجديد (23)