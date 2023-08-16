حبس المتهم بقتل صديقه وإصابة آخر بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون، اليوم، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب وإصابة أخر بطلق ناري بسبب مشاجرة نشبت بينهما، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة جريمة قتل نكراء عندما لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بطلق ناري على يد صديقهما بسبب خلافات نشبت بينهما بدائرة القسم.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شابين مصابين بطلقي ناريين "بفرد روسي" توفي أحدهما قبل الوصول للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية والمصاب وصديقهم المتهم بسبب خلافات نشبت بينهما.

قام المتهم بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبهما مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت بالاستعلام عن المصاب وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.