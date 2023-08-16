ضبط صاحب مستودع غاز باع 700 أنبوبة في السوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.



نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات مكبرة بكوم حمادة، أسفرت عن ضبط مستودع غاز تصرف في 700 أسطوانة غاز تجاري زنة 25 كجم وذلك بإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.