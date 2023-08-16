عامل يصيب رجلا وامرأة بالرصاص أثناء تشاجره مع سيدتين بعين شمس

أصيب رجل وسيدة تصادف مرورهما أثناء مشاجرة بين طرفين بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص ، وسيدة ، مقيمان بدائرة القسم) مصابين برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال و الفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول سيدتين، طـرف ثانى أحد الأشخاص ونجله ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاه الطرف الأول.

ونتج عن ذلك حدوث إصابة المجنى عليهما المشار إليها "واللذان تصادف مرورهما بمحل الواقعة"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة و بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.