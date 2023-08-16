بالصور.. أمطار الخير تهطل على سانت كاترين واستقبال 500 زائر

شهدت مدينة سانت كاترين مؤخرا سقوط أمطار غزيرة، وسط فرحة من الأهالي، خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، إذ تعد الأمطار مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه، وتجمعت المياه مكونة سيل خفيف بمنطقة وادي سعال وأول كمين النبي صالح سارا في مجراهما الطبيعي.

فيما أكد اللواء طارق عبيد، رئيس مدينة سانت كاترين أن المدينة استعدت بكامل طاقتها، وأعلنت حالة الطوارئ بجميع الإدارات، مضيفا أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لمواجهة أية أمطار قد تعوق حركة المواطنين.

وقال اللواء طلعت العناني، المشرف العام على مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم، لـ"البوابة نيوز" إن الأمور جميعها تحت السيطرة ولله الحمد، موضحا أن الأمطار التي تعرضت لها المدينة خلال الأيام الماضية جمعت سيل خيف في منطقتي واي سعال ومنطقة النبي صالح بداية من الكمين وسار السيل في مجراه الطبيعي، وسط فرحة الأهالي.

وأشار العناني إلى أن إجمالي زوار المدينة اليوم بلغ 500 زائر، من مختلف الجنسيات بجانب الزوار المصريين، لافتا إلى أن السائحين زاروا مدينة سانت كاترين، ودير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى، وكنيسة العليقة المقدّسة، وكنيسة الجماجم، والمسجد الفاطمي، ومتحف الدير، كما قاموا بزيارة جبل موسى، وجبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشًا سيناوية قديمة، وجبل عباس، ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

وكانت صفحة سانت كاترين مدينتي الجميلة المعنية للترويج السياحي للمدينة قد نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات للأمطار والسيول التي تعرضت لها المدينة.

367475112_680252547480295_6179111326207209027_n

367734625_680738927431657_6524809903190420155_n

367744573_680252617480288_3421747095607488350_n

365266319_680252647480285_5841160680981606796_n

366284313_676945201144363_7983090034159548542_n

366633640_680253420813541_5812773943495619137_n