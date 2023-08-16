ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 106 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي إحدى جزر هاواي إلى 106 أشخاص؛ ما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن من بين الضحايا أربعة من أفراد أسرة واحدة، حيث لقوا مصرعهم بينما كانوا يحاولون الفرار من ألسنة اللهب، فيما من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى في ماوي حيث دمرت مئات المنازل، وتواصل أطقم الإغاثة البحث عن جثامين الضحايا بين الحطام المتفحمة.

