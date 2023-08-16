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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 106 أشخاص

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في هاواي
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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي إحدى جزر هاواي إلى 106 أشخاص؛ ما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن من بين الضحايا أربعة من أفراد أسرة واحدة، حيث لقوا مصرعهم بينما كانوا يحاولون الفرار من ألسنة اللهب، فيما من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى في ماوي حيث دمرت مئات المنازل، وتواصل أطقم الإغاثة البحث عن جثامين الضحايا بين الحطام المتفحمة.
 

حرائق الغابات حرائق الغابات في هاواي