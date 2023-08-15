«أنا هنا في السعودية».. الهلال يتعاقد مع نيمار رسميا من سان جيرمان

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع السوشيال ميديا وظهر فيها اللاعب البرازيلي وهو يقول: أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي.

وأصدر النادي السعودي بيانا عبر موقعه الرسمى مؤكدا حسمه للصفقة مع باريس سان جيرمان، لتدعيم خط هجوم الفريق، لكنه لم يكشف تفاصيل الصفقة.

وأشارت تقارير صحفية إلى حصول باريس سان جيرمان على 100 مليون يورو فيما سيحصل نيمار على 160 مليون يورو راتبًا وبعقد لمدة موسمين.