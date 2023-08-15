تكثيف التوعية للمشاركة في الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء

كثفت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة حملات التوعية للأهالى للأستفادة من الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، والمقرر تنفيذها في الفترة من ٢٠ أغسطس ولمدة 4 أيام.

ووجهت الدعوات من خلال لقاء اللواء أسامة عفش رئيس مجلس مدينة العريش ووفد وزارة الصحة اليوم بأن هدف الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى ١٠ سنوات، والحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دوله بها المرض.

وأوضحت الدكتور هانم عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة في رسالة للمواطنين بشمال سيناء أن شلل الأطفال، هو مرض فيروسى شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، وكفيل بإحداث الشلل التام فى غضون ساعات ، ويصيب الأطفال دون سن الخامسه بالدرجه الأولي، وينتقل عن طريق الإنتشار من شخص لآخر بصوره رئيسيه عن طريق البراز وبصوره أقل عن طريق وسيلة مشتركة، مثل المياه الملوثه او الطعام، مؤكدا ان الهدف المرجو من الحملة هو خلق المناعة المجتمعية لاطفالنا والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

وقال الدكتور أسامة سالم مدير إدارة الطب الوقائى بشمال سيناء، أنه يتم تنفيذ الحملة من خلال فرق متحركة تجوب المنازل فى جميع مدن و قرى المحافظة، والفرق المتحركة للتطعيم فى جميع دور رياض الأطفال، وتوجد أيضًا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية، والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.

وأضاف الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى انه تم مخاطبة جميع الوحدات الصحيه لعمل الخطه الاعلامية، والإعلان عن الحمله بجميع المساجد و التجمعات والقرى التابعة، ومخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكوميه والأهليه ذات الصلة لطلب المشاركه الفعالة فى إنجاح الحملة، وعمل اجتماعات بالإدة الصحيه لمسئولى الحمله بالوحدات الصحيه لشرح ومناقشه خطه تحريك المجتمع بالوحدات.

واوضح الدكتور محمد قابيل المشرف المركزى للحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات والمراكز الحضريه والمستشفيات، والتطعيم مجانا، وليس للتطعيم أى آثار جانبية، والتطعيم عباره عن نقطتان على اللسان من سن يوم حتى ١٠ سنوات، ومن المنزل إلى المنزل ومن شقه إلى شقه، ولجميع الاطفال المصريين وغير المصريين.

وأكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه تم الإعداد لمخاطبة جميع الإدارات الصحية لتنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ، كما سيتم الإعلان باستخدام مكبرات الصوت والسيارات.