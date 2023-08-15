محمد أشرف لاعب الأهلي ينضم لصفوف زد لموسمين على سبيل الإعارة

أعلن نادي زد تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد محمد أشرف لاعب النادي الأهلي لموسمين علي سبيل الإعارة، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات، وأيضا عبد الله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب، ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين على سبيل الاعارة.