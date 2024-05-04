مصر وفرنسا.. شراكة واعدة لتوطين صناعة النقل بالسكك الحديدية (فيديو)

كشف عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، تفاصيل توقيع شراكة بين مصر وفرنسا لتوطين صناعة النقل بالسكك الحديدية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن فرنسا شريك استراتيجي مهم لمصر في العديد من المجالات وعلى رأسها النقل.

وأكد أن مذكرة التفاهم بين مصر وفرنسا تشمل توطين ونقل تكنولوجيا الصناعات المكملة لمرفق النقل، وعمل خطوط جديدة والتعاون في الخط السادس لمترو الأنفاق وعمل امتداد للخط الأول من المرج الجديدة لشبين القناطر.

وأشار لعمل ازدواج لخط شربين – كفر الشيخ والتعاون في تطوير ترام ومترو الإسكندرية وتخصيص قطعة أرض على مساحة 66 فدانا في برج العرب لعمل مصنعين للأجزاء الكهربائية وآليات التحكم في القطارات.