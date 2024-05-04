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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

حفل خيري حاشد لعمر العبداللات دعمًا لأطفال السرطان في غزة والأردن

عمر العبداللات
عمر العبداللات
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لبى أكثر من خمسة آلاف شخص، دعوة الفنان عمر العبداللات، لمشاركته حفله الجماهيري الخيري الذي أحياه مساء أمس الجمعة، في مسرح المدرج الروماني بوسط العاصمة عمان، والذي رصد ريعه لدعم مرضى السرطان في الأردن وقطاع غزة.  
الحفل الجماهيري الكبير، الذي نظمته جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، وحضر الحفل وزير السياحة الأردني السيد مكرم القيسي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، والعديد من الشخصيات المهمة . 
ويأتي التبرع بريع الحفل، تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يساند منذ البدء الأطفال من مرضى السرطان في الأردن وقطاع غزة، وسخر كافة التسهيلات لعلاجهم.
https://youtube.com/shorts/WuBo_Kzj2Es?si=J9Y25ClHBu7RMvJg

عمر العبداللات مسرح المدرج الروماني مرضى السرطان قطاع غزة