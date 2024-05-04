التموين: 75٪ من المخابز السياحية والأفرنجية في المنيا خفضت أسعارها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع نسب مشاركة المخابز السياحية و الأفرنجية في المنيا الي 75٪ من إجمالي 400 مخبزاً تقريبا بالمحافظة في مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي و الفينو طبقا للتوجيه الوزاري الصادر رقم 15 لسنة 2024.

ونص التوجيه أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرشا ووزن 40 جراما 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، و أسعار الفينو بـ150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مواصلة اللجنة العليا الخاصة بمتابعة اسعار الخبز الحر رصد تحركات الاسعار في ضوء تراجع اسعار الدقيق الحر بمطاحن 72٪ إضافة الي عناصر التكلفة.

وقال وزير التموين إن الأسعار و الأوزان والمواصفات الفنية يتم تحديدها في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودا وهبوطا بصفة شهرية.

بدوره أكد عبد الباسط عبد النعيم مدير المديرية في محافظة المنيا أنه تم استلام نحو 20 طلبا من إجمالي المخابز الحرة في المحافظة، لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة، موضحاً أنه جار فحص الطلبات في ضوء الاشتراطات الخاصة بها.

وقال عبد النعيم خلال جولة تفقدية بمحافظة المنيا بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أن اشتراطات اصدار ترخيص مخبز سياحية تتضمن الا تقل مساحته عن 60 مترا وارتفاعه 4 أمتار، مع أن تكون الأرضيات والحوائط سيراميك، ووجود دورة مياه.

وشملت الاشتراطات ان يكون العقار المتواجد به المخبز مرخصا وفي حالة وجود المخبز بعقار يسير في إجراءات تصالح مخالفات البناء سيتم ارجاء اصدار الترخيص لحين الانتهاء من التصالح.

ولفت عبد النعيم إلى أن المحافظة تضم 4 مطاحن قطاع خاص تقوم بإنتاج الدقيق الحر نسبة استخراج 72٪، تقوم بتغطية احتياجات محافظات المنيا والفيوم وبني سويف، مع انتاج طن دقيق حر بسعر 13 الف و 800 جنيها، في حين يبلغ 14 الف جنيها عند التوصيل الي المخبز السياحي أو الافرنجي.

وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار، أكد عبد النعيم أنه تم تخفيض العديد من السلع بنسب من 20 الي 30٪، كما أن تراجع سعر كيلو الفول البلدي من 50 جنيها إلي سعر تراوح بين 26 و 30 جنيها و العدس من 80 إلي 52 جنيها ، وزيوت الخليط من 75 إلي 55 جنيها بدلا للعبوة 700 مملي فضلاً عن توافر السكر بسعر يتراوح من 33 الي 35 جنيها مع إتاحة اي كميات يحتاجها المواطن.

ولفت عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أنه تم تحويل 18 مكتب تمويني الي مركز خدمة مطور من إجمالي 75 مكتباً على مستوى المحافظة.