"صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34654 ألفا بعد استشهاد 32 شخصا آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم /السبت/، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 شخصًا، وإصابة 41 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بموجب تحديث اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 34 ألفا و654 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77 ألفا و908 أشخاص في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

