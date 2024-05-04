أستاذ اقتصاد منزلي: المستهلك المصري توجه لتدبير النفقات.. فيديو

قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إنَّ الشعوب العربية بطبيعتها تتسم بالكرم، ومنها المجتمع المصري، لافتة إلى أنَّ هناك فرق كبير بين الكرم وتدبير النفقات فكرم الضيافة واستقبال الضيف بشكل جيد لا يعني شراء أكثر من احتياجات الأسرة بشكل دائم والهدر.

وأضافت «حمزة»، خلال استضافتها ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه لابد من الإتزان في الإنفاق المالي وتدبير نفقات الأسرة، مشيرةً إلى اختلاف الثقافات بين الشعوب والتي تنعكس على الثقافة الاستهلاكية للمجتمعات.

وتابعت أستاذ الاقتصاد: «في المنطقة العربية ومصر كنا لا نميل للحرص وترتيب أولوياتنا بشكل سليم، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية مؤخراً والأزمات العالمية المتتالية بدأ المستهلك المصري في التوجه نحو ثقافة التوفير والاستغناء، وهي ثقافة جديدة علينا تدفعنا للبحث عن البدائل، خاصةً المنتجات التي زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه، وبدأنا ندعم المنتج المحلي بشراءه طالما متوفر كبديل، وشراء الاحتياجات الأساسية يقلل من هدر الأسرة ويحافظ على الدخل والميزانية».