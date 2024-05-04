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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتي "الحمام و العُميد" بخط القباري / مرسي مطروح بصفة مؤقتة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام / العُميد بصفة مؤقتة إعتبارا من يوم الأثنين الموافق  6/5/2024 الى يوم الثلاثاء الموافق  14/5/2024  وذلك نظرا لتنفيذ الاعمال الصناعية لمشروع الخط الاول من شبكة القطار السريع  العين السخنة – العلمين – مطروح 
لذلك سيتم اختصار كافة القطارات المتجة من محرم بك  الى مرسي مطروح  بمحطة الحمام  وإختصار القطارات المتجة من مرسى مطروح  الى محرم بك بمحطة العُميد ، وإختصار قطارى  648 و655 ركاب محرم بك / الضبعة   بمحطة الحمام ، وتعديل ميعاد قطار 656  ركاب ¬محرم بك / الضبعه  كالجداول المرفقة ، وتعديل ميعاد قطار  657 ركاب مرسي مطروح / محرم بك   كالجداول المرفقة.
 

وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البري بتوفير اتوبيسات لنقل السادة الركاب بين محطتى الحمام و العُميد خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات  .
والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم افضل خدمة ممكنة والعمل علي راحة الركاب.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات مرسي مطروح