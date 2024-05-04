السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتي "الحمام و العُميد" بخط القباري / مرسي مطروح بصفة مؤقتة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام / العُميد بصفة مؤقتة إعتبارا من يوم الأثنين الموافق 6/5/2024 الى يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2024 وذلك نظرا لتنفيذ الاعمال الصناعية لمشروع الخط الاول من شبكة القطار السريع العين السخنة – العلمين – مطروح

لذلك سيتم اختصار كافة القطارات المتجة من محرم بك الى مرسي مطروح بمحطة الحمام وإختصار القطارات المتجة من مرسى مطروح الى محرم بك بمحطة العُميد ، وإختصار قطارى 648 و655 ركاب محرم بك / الضبعة بمحطة الحمام ، وتعديل ميعاد قطار 656 ركاب ¬محرم بك / الضبعه كالجداول المرفقة ، وتعديل ميعاد قطار 657 ركاب مرسي مطروح / محرم بك كالجداول المرفقة.



وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البري بتوفير اتوبيسات لنقل السادة الركاب بين محطتى الحمام و العُميد خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات .

والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم افضل خدمة ممكنة والعمل علي راحة الركاب.