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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

سقوط 14 تاجر كيف بكميات كبيرة من المخدرات تقدر بـ3.5 مليون جنيه في بورسعيد

ضبط كمية من المواد
ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة عدة عناصر إجرامية
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن بورسعيد، إتجار عناصر إجرامية فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من دوائر أقسام شرطة (الزهور – الضواحى – أول الجنوب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:
 (3 عاطلين - لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر البودر – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).
(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الشابو).
(عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الضواحى وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
(عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 (3 عاطلين - لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الهيروين).
 (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الجنوب وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الآيس).
(4 أشخاص "بينهم سيدتان - لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الضواحى وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية لمخدر الهيروين – 1000 قرص من عقار الترامادول المخدر – مشغولات ذهبية – سيارة).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 3.5 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المخدرات أمن بورسعيد