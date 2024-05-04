الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 10 ملايين يورو إضافية لدعم الأمن الغذائي في كوت ديفوار

كشف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار ماسيمو سكالوربي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 10 ملايين يورو إضافية (10.7 ملايين دولار) لمساندة "برنامج دعم قطاع الأغذية".

وأشار سكالوربي - بحسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في كوت ديفوار - إلى أن "برنامج دعم قطاع الأغذية"، الذي بدأ تنفيذه عام 2018، استفاد من تمويل أولي بأكثر من 21 مليون دولار ويهدف إلى تحفيز إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية في كوت ديفوار.

وقال المسئول الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي قام بتهيئة الظروف لصالح البلدان الشريكة الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي في السنوات الأخيرة"، موضحا أن "هذا الدعم يعد أيضا جزء من استراتيجية مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى تعزيز القطاعات الزراعية المستدامة في البلدان الشريكة مثل كوت ديفوار".

بدورها، قالت مديرة قطاع المحاصيل الغذائية والأمن الغذائي في وزارة الزراعة الإيفوارية رماتا كوليبالي، إن هذا الدعم يتعلق "بتعزيز قطاعي الخضروات والكسافا الأكثر احترافا وكفاءة وتنظيما مما سيوفر فرص عمل جديدة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن الدعم الأوروبي يستهدف أيضا "تحسين أداء حوكمة قطاعات الأغذية على المستوى المؤسسي والجهات الفاعلة الخاصة".

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية طرحت مبادرتها "البوابة العالمية"، التي تهدف إلى منافسة "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، عام 2021 في مسعى منها لبسط نفوذ الاتحاد الأوروبي تجاريا. وتركز المبادرة في الأساس على الاستثمار في البنية التحتية حول العالم.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات في كوت ديفوار عن اكتشاف أكبر منجم للذهب في البلاد وذلك بعد مضي بضعة أشهر على بدء تشغيل حقل ضخم للنفط والغاز.

من جانبه، قال رئيس مجموعة "مونتاج جولد" للتعدين مارتينو دي سيتشيو، إن "الموارد المعدنية بهذا المنجم، الذي يعد أكبر منجم في البلاد حتى الآن، تُقدر بنحو 5 ملايين أوقية، أي ما يعادل 155.5 طنا من الذهب، بمتوسط درجة 0.72 جرام/طن".

وأوضح دي سيتشيو، أن هذا المنجم أو ما يطلق عليه "مشروع كوني" من المقرر أن يبدأ إنتاجه بحلول عام 2027.

ووفقا لمجموعة "مونتاج جولد" من المنتظر أن يوفر هذا المشروع ما يقرب من 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الذهب في كوت ديفوار قُدر بنحو 50 طنا في عام 2023، وهو ما جعلها تتخلف كثيرا عن المنتجين الرئيسيين للذهب في إفريقيا مثل غانا وجنوب إفريقيا ومالي وبوركينا فاسو.

