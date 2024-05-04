القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد، جاء نصها:: قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يطيب لى أن أبعث لقداستكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد القيامة المجيد داعيًا الله أن يعيده عليكم وعلى الإخوة الأقباط من أبناء مصر بالصحة والخير والبركات، وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى تؤكد دومًا أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاخر المجيد، وبهذه المناسبة المجيدة التى فإننى أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفاءهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب، حفظ الله مصر وبارك عطاءكم وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين

بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى من الأقباط بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.