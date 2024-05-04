الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصول المسيحيين المقدسيين لكنيسة القيامة

شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءات دخول المسيحيين إلى البلدة القديمة في مدينة القدس، لإحياء شعائر "سبت النور"، الذي يسبق عيد الفصح المجيد.

وعرقلت شرطة الاحتلال عبور المقدسيين المسيحيين إلى كنيسة القيامة، لإحياء الشعائر الدينية.

وكان مُمثل الاتحاد الأوروبي، وبالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس المحتلة ورام الله، أصدر بيانا أمس الجمعة، أعرب فيه عن القلق إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وتقييد حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول للمدينة المقدسة خلال الأسبوع المقدس وسبت النور وعيد القيامة.

وأشار البيان إلى التحديات التي تواجه الكنائس والمؤسسات التابعة لها، جراء السياسات الإسرائيلية وفرض الضرائب على أملاكها ومحاولات الاستيلاء عليها، علاوة عن الضغوطات التي تتعرض لها المدارس وازدياد الأعباء المالية والإدارية، بما في ذلك الضغوطات التي تتعلق بالمناهج الدراسية.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوضع الراهن "الستاتيس كو"، والطابع العالمي الخاص للمدينة القديمة من القدس، والحفاظ على حرمة مقدساتها وبقاء جميع مكوناتها، بما في ذلك المجتمع المسيحي واحترامه من قبل الجميع.