ملف العمل في "الجمهورية الجديدة ".. الحلقة الثانية| جهود مواجهة البطالة وتشغيل ذوي الهمم

أسهمت وزارة العمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 6.9 % الآن، وتقوم بتوفير فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، بكافة المحافظات، وأيضا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي «تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري»، وايضا عن طريق منظومة «التدريب من أجل التشغيل».. وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة عن أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط... وإن الدولة المصرية نجحت في توفير 7 ملايين و 240 ألفا و 77 فرصة عمل في الداخل، والخارج، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون «شابا وفتاة» في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و 461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.

وبشأن ملف ذوي الهمم، وفرت الدولة 94 ألفا و 811، من الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، و14 ألف فرصة عمل لذوي همم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابا وفتاة خلال شهري «فبراير ومارس 2024» الماضيين، وأوضحت الوزارة إنه من أكتوبر 2023، وحتى يناير 2024، نفذت المديريات سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، بما يلي:

«1»- حصر 17 ألفا و 800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا والتي تبلغ 24 ألفا و 69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و 716 ألفا و 812 عاملا.



«2»- عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها 134 ألفا و 440 عاملا وأن المعين منهم فقط 75 ألفا و 500 عامل والمتبقي استيفائه للتعيين 47 ألفا و583 عاملا.

كما أنه وعلى مدار عشر سنوات ماضية، اتخذت وزارة العمل العديد من الإجراءات التنظيمية، لصالح ذوي الهمم منها:

«1»- إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين.

«2»- قامت الوزارة بإطلاق مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل ذوي الهمم وذلك على مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل

«3»- تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

«4»- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوت الهمم...

«5»- في مجال توعية الأشخاص ذوي الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوت الهمم.

«6»- التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوت الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.

«7»- تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق ا ذوي الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.