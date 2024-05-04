تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و842 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 842 شاحنة و425 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 339 شاحنة و409 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 503 شاحنة و16 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و239 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وسينا، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة وعلى متنها 468 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة وتغادر السفينة Sea Wave متجهة إلى جدة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.

