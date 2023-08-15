حبس عصابة سرقة السيارات بالإكراه في المقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس ٣متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، لقيامهم بسرقة إحدى السيارات من قائدها بالإكراه باستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، والتصرف فيها بالبيع لدى عميلين سيئ النية مقيمين بالقاهرة، وتم ضبطهما وأرشدا عن السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.