حار رطب ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدًا الاربعاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 85 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 إلى 50%.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء تصل لحد السيول على سانت كاترين.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 34 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى 30 ، وعلى شمال الصعيد 35 والصغرى 23 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى 29 درجة.