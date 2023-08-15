محمد رشاد: يجب وضع قوانين تحمي المؤلف من عواقب الذكاء الاصطناعي

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الذكاء الاصطناعي ليس كله شر وليس كله حسن، من الممكن صناعة النشر الاستفادة منها ومن الممكن أيضًا أن تضرها فهذه الصناعة لها عناصر ثلاثة وهي المؤلف والطابع والموزع وما يربط بينهم هو الناشرون، فمن الممكن أن يستفيد منها في صورة ما بأن تعمل بورتريه وأنت لا تمتلك صورة له من أزمنة بعيدًا جدًا، فلو تمت تغذية الذكاء الاصطناعي بمواصفات التي كانت مكتوبة عنه من ناحية الشكل والجسم ووزنه فهذا يُخرج لك بورتريه أقرب ما يكون للبيانات التي أدخلتها ومن الممكن أن تستفيد من عملية التوزيع في عملية الذكاء الاصطناعي والتدقيق والتحرير.

واضاف رشاد : أن المشكلة هي هل هذا سيؤثر على التأليف عند تغذية الذكاء الاصطناعي بالعوامل والملامح لكاتب ما وطريقة عرضه سيعطي نتيجة كاملة ليحل محل المؤلف والمببدع، والسؤال الآخر هل سيكون هناك قوانين تحمي الصناعة والمؤلف من العواقب الوخيمة للذكاء الاصطناعي فإلى الآن لم يوجد القوانين التي تحمي أو تصد هذا الخطر.