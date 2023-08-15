تشييع جنازة والدة أحمد شيبة ظهر اليوم في الإسكندرية

تشيع اليوم الثلاثاء، أسرة الفنان أحمد شيبه ومحبيه من أهل الإسكندرية، جثمان والدته، التي توفيت أمس الاثنين.

ومن المقرر أن تقام صلاة الظهر بمنطقة القباري مسقط رأس الفنان أحمد شيبه، وذلك من مسجد حسان بشارع المكس امام كوبرى ٢٧، على أن سيتم دفنها بمقابر العائلة ام كبيبه بالورديان والعزاء بالقبارى ش المكس امام كوبرى ٢٧.

وكان قد ودع الفنان أحمد شيبه والدته بالدعاء عبر صفحته الشخصية قائلا:" مع السلامة يا أمي.. ربنا يرحمك ويسامحك يارب".

وفي شهر سبتمبر الماضي، ودع الفنان أحمد شيبه شقيقه محمود من مسجد حسان فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور عشرات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.



وكان قد أقيمت صلاه الجنازه فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاه الظهر، وكان أعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازه من امام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية – القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".