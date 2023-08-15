الأوبرا تختتم فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدمنهور.. صور

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس الإثنين، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بمحافظة البحيرة، حيث شهد مسرح أوبرا دمنهور أمسية دينية أحياها المنشد أحمد العمرى وفرقته.

أطلق العمرى العنان لصوته الندى ليتردد صدى روحانى لامس الوجدان والهم الروح وارتقى بمشاعر الجميع وأجاد فى أداء العديد من الأعمال الروحانية التي تعبر عن السلام والتسامح والقيم النبيلة للدين الإسلامى كان منها: "حمدا لك الله، وتملكتموا عقلى، ولبيك يا سرى، ومولاي، وصلاة من الرحمن، وياصلاة الزين، ولأجل النبى، وغالى أنت غالى، وصلوا، وعلى من ذكر الله، والمسك فاح، وقمر".

وكان الحفل قد بدأ بفقرة موسيقية لفصل العود بمركز تنمية مواهب بأوبرا دمنهور شملت ثلاث ألحان، وهى: "أما براوه ، وطير بينا ياقلبي، ونسم علينا الهوا".

وأقيم مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء، بمحافظة البحيرة، على مسرح أوبرا دمنهور على مدار أربعة أيام متصلة، والذي تضمن عروض متنوعة لكل من فريق على مر الأجيال، وفريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، وفصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور، والمنشد أحمد العمرى وفرقته، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية لطلاب مختلف فصول مركز تنمية المواهب.