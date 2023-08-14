بعد استقالة أمير.. أحمد مرتضى يرفض الرحيل عن الزمالك

أكد مصدر بالزمالك، أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة الحالي، يرفض الرحيل عن النادي في الفترة الحالية، متمسكا بمنصبه في عضوية مجلس الإدارة والإشراف على ألعاب الصالات بالزمالك .

وكان مرتضي منصور رئيس النادي قد أعلن رحيله لحين عقد الانتخابات المقبلة، كما أعلن أمير مرتضي مشرف الفريق رحيله اليوم الإثنين من منصبه، فيما يمارس أحمد مرتضي عمله بالنادي بشكل طبيعي وينهى بعض الأمور والصفقات الخاصة بالألعاب الأخري بالزمالك ويرفض الاستقالة نهائيا.

ونجح أحمد مرتضي في الأيام الماضية في ضم محمد عادل لاعب طائرة الأهلي، لصفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.