محادثات دبلوماسية بين روسيا وأرمينيا بشأن الوضع في ناجورنو قره باغ وممر لاتشين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن أزمة ناجورنو قره باغ والوضع في ممر لاتشين كانت محور المحادثات التي عقدت بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين وسفير أرمينيا لدى موسكو فاجارشاك هاروتيونيان.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين بحثا معا الموقف الراهن حول ممر لاتشين وناجورنو قره باغ، مضيفا: "شدد الجانبان على أهمية التقيد الصارم بالمجموعة الكاملة من الاتفاقيات التي عقدت بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان خلال عامي 2020 و2022 بشأن تطبيع العلاقات الأرمنية-الأذرية".

وأشار البيان أيضا إلى أن المسؤوليين الدبلوماسيين تطرقا أيضا في حديثهما إلى قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، والتي تشمل تعزيز الحوار السياسي على مختلف المستويات وتقوية الروابط الاقتصادية.

يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 22 فبراير الماضي حكما يقضي بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة عمل ممر لاتشين بالكامل.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.