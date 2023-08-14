لطلاب الثانوية والدبلومات.. تعرف على تفاصيل الالتحاق بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الاثنين، تفاصيل الالتحاق بالجامعة للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2023-2024، والمصاريف الدراسية، حيث تعد جامعة طيبة التكنولوجية جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن مصاريف الالتحاق بالجامعة لعام 2023، كالتالي: بالنسبة للطلاب الملتحقين بالدراسة للعام الجامعي 2023 /2024: الفرقة الأولى (15000 جنيه)، الفرقة الثانية (15000 جنيه)، الفرقة الثالثة (20000 جنيه)، الفرقة الرابعة (20000 جنيه).

وأضاف زين الدين، أن جامعة طيبة التكنولوجية تضم كليتين هما تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والتي تضم ثلاثة برامج دراسية هي: برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم برنامجين دراسيين هما: برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أن البرامج الدراسية المتاحة لطلاب علمي علوم هي: برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، فيما جاءت البرامج الدراسية المتاحة لعلمي رياضة كالتالي: برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، كما جاءت البرامج المتاحة لطلاب الأدبي كالتالي: برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات.

وتابع: يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بالجامعة وبرامجها الدراسية على النحو التالي: برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية (دبلوم سياحة وفنادق)، برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر (دبلوم سياحة وفنادق)، برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات (دبلوم سياحة وفنادق)، برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية (فني صناعي)، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي (فني زراعي).

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم إلغاء اختبارات القدرات للطلاب المستجدين للعام الجاري 2023، لافت إلى أنه يجري حاليا مشروع إنشاء نقابة لخريجي الجامعات التكنولوجية تحت مسمى "نقابة التكنولوجيين"، موضحا أن فرص العمل المتاحة للخريجين ستكون في المؤسسات الصناعية والمنشآت السياحية، والتي بدأت في وضع الهيكل والسلم الوظيفي لهذه النوعية من الخريجين، وستكون مجالات العمل بعد التخرج، هي العمل كتكنولوجي حاصل على دبلومة عليا بعد عامين أو بكالوريوس بعد أربعة أعوام في مجال التخصص بالصناعة والأعمال والمجالات التطبيقية حسب تخصص البرنامج.

وأردف قائلا: مسمى الشهادة والدرجة العلمية للتخرج، هو بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص بمعدل أربع سنوات ويمكن التخرج بعد سنتين بمؤهل دبلوم عالي تكنولوجى في التخصص، كما يمكنه استكمال الدراسات العليا بعد التخرج، للحصول على الماجستير والدكتوراه المهنية، مؤكدا أنه لا يحق لجميع الطلاب استكمال الدراسة بالفرقة الثالثة والرابعة والحصول على بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص، إلا فقط الطلاب الحاصلين على مجموع الدرجات المناسب للانتقال إلى هذه المرحلة طبقاً لما يحدده مجلس الجامعة سنويا.

ولفت زين الدين، إلى أنه يحق للطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع الدرجات المناسب للانتقال للفرقة الثالثة والتخرج بعد الحصول على مؤهل دبلوم عالي تكنولوجى في التخصص، الالتحاق بالجامعة في المستقبل والحصول على بكالوريوس تكنولوجيا في التخصص، ولكن بعد الالتحاق بسوق العمل لمدة عام أو عامين واكتساب خبرات عملية، مشيرا إلى أنه يمكن تحويل الطلاب فيما بين الجامعات التكنولوجية، ولكن للبرامج المناظرة فقط، مؤكدا أنه يوجد تنسيق داخلي للبرامج الدراسية داخل الجامعة، بناء على الموارد البشرية والمادية بالجامعة، وترتيب الرغبات، المجموع، المواد المؤهلة.

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