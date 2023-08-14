بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 03ر21 نقطة، ما نسبته 29ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 96ر7168 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 13ر213 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2ر39 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 9487 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 10ر0 في المئة، ما يعادل 9ر5 نقاط، ليصل إلى مستوى 77ر5787 نقطة، من خلال تداول 4ر108 ملايين سهم، عبر 3749 صفقة نقدية، بقيمة 2ر12 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول 02ر27 نقطة، ليبلغ مستوى 67ر7887 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 34ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر104 ملايين سهم، عبر 5738 صفقة، بقيمة 27 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر7 نقاط ليبلغ مستوى 94ر5792 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 3ر89 مليون سهم عبر 2910 صفقات نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار كويتي.