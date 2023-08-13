النيابة عن مصرع شاب صدمه قطار العياط: "عبر من مكان غير مخصص للمشاة"

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر اصطدام قطار بجسده أعلي مزلقان قرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط، بعدما تبين من خلال التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واقوال شهود العيان والتي أوضحت بأن المتوفى حاول عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولم ينتبه للقطار القادم بسرعه، فنتج عن ذلك إصطدام الاخير بجسده مما ادي لمصرعه.

الواقعة بدأت بورود إشارة لرئيس مباحث مركز شرطة العياط، من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص أعلي مزلقان قرية البليدة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "م. ص" 28 عام ، أصل إقامته مركز شرطة الصف، عبور شريط السكة الحديد صدمه قطار مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.