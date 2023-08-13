نشرة الحوادث| انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق في حدائق القبة.. سائق يلقي زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته بعين شمس

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق في حدائق القبة، وحبس سائق ألقي زجاجات مولوتوف علي منزل شقيقته في عين شمس، تأجيل محاكمة 14 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ11 سبتمبر .. وإليكم التفاصيل.
انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق في حدائق القبة
https://www.albawabhnews.com/4855157
حبس سائق ألقي زجاجات مولوتوف علي منزل شقيقته في عين شمس
https://www.albawabhnews.com/4855167
تفاصيل صادمة فى واقعة "محرقة الميراث" بعين شمس
https://www.albawabhnews.com/4855137
تأجيل محاكمة 14 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ11 سبتمبر
https://www.albawabhnews.com/4855068
ضبط سائق توك توك وشاب تورطا في مشاجرة بمدينة نصر
https://www.albawabhnews.com/4855010