نشرة الحوادث| انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق في حدائق القبة.. سائق يلقي زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته بعين شمس

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق في حدائق القبة، وحبس سائق ألقي زجاجات مولوتوف علي منزل شقيقته في عين شمس، تأجيل محاكمة 14 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ11 سبتمبر .. وإليكم التفاصيل.

انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق في حدائق القبة

https://www.albawabhnews.com/4855157

حبس سائق ألقي زجاجات مولوتوف علي منزل شقيقته في عين شمس

https://www.albawabhnews.com/4855167



تفاصيل صادمة فى واقعة "محرقة الميراث" بعين شمس

https://www.albawabhnews.com/4855137



تأجيل محاكمة 14 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ11 سبتمبر

https://www.albawabhnews.com/4855068

ضبط سائق توك توك وشاب تورطا في مشاجرة بمدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4855010