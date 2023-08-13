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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يغادر مباراة تشيلسي غاضبًا من كلوب.. صور

صلاح غاضبا
صلاح غاضبا
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غادر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مباراة فريقه ضد تشيلسي غاضبا من قرار المدرب الألماني يورجن كلوب باستبداله في المباراة الأولى للفريق بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر كلوب استبدال صلاح ولويس دياز في الدقيقة 77 ودخل بدلا منهما كل من  هارفي إليوت وبين دوك في وقت تشير في النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل لويس دياز هدف فريق ليفربول الأول بالدقيقة 18 من عمر الشوط واللقاء، بعد تمريرة حاسمة ومميزة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 37 أحرز فريق تشيلسي هدف تعديل النتيجة عن طريق لاعبه أكسيل ديساسي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين.
 

محمد صلاح ليفربول تشيلسي