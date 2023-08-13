تدشين الموقع الإلكتروني لتلقى طلبات المواطنين المقيمين بالخارج لتسوية موقفهم من التجنيد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أنه سيتم تدشين موقع إلكتروني، لتلقى طلبات المصريين المقيمين بالخارج، مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي، وذلك اعتبارا من 14/8/2023 ولمدة ثلاثين يومًا.

وقالت وزارة الخارجية فى بيانا لها، إنه إلحاقًا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (19 عامًا) وحتى سن (30 عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30عامًا)، تعلن وزارة الخارجية أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة،

https://www.tagneedinit.gov.eg

وتابعت: يُرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.