ننشر حركة رؤساء الأحياء والوحدات القروية بالفيوم.. "صور"

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بجميع مراكز المحافظة، شملت ضخ دماء جديدة، وندب وتصعيد 88 قيادة لتولى المسئولية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل القرار محمود عبدالعزيز محمد رئيس حي زهراء الفيوم بدمو ـ حسام محمد عبدالعظيم رئيس الحي المتميز بدمو ـ نزيه محمد ربيع رئيس حي شرق الفيوم - أحمد درغام محمد رئيس حي غرب الفيوم ـ أحمد محمد فاروق رئيس حي جنوب الفيوم ـ سعاد السيد منصور رئيس حي الجون ـ خالد سيد على رئيس الوحدة المحلية لقرية دمو - عزت محمد عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية تلات ـ محمود رمضان محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة ـ أحمد محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العدوة ـ صابر رمضان علي رئيس الوحدة المحلية لقرية اللاهون ـ رمضان جمعة محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة عدلان ـ محمد سيد علي رئيس الوحدة المحلية لقرية العزب ـ جيهان حمدي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل ـ محمد أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية لقرية كفور النيل ـ رحاب جلال محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سيلا ـ محمد أحمد حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع ـ علا يوسف محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية دسيا ـ أحمد لطفي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية.

كما شمل القرار أيضاً، ندب وتصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة لرئاسة الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، وملفي التصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي.

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