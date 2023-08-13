ليفربول يتربع على عرش تاريخ المواجهات مع تشيلسى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب " ستامفورد بريدج"، لمتابعة المواجه المرتقبة بين فريق تشيلسى الذى يستضيف نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك فى أفتتاحية الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب، لمضاعفة الارقام القياسيه فى مواجهة تشيلسى، وزيادة الأفضلية لأرقام "الريدز"، فى المواجهة المباشرة بينهما فى مختلف المسابقات.

ويعتلى فريق ليفربول عرش الرياده فى تاريخ المواجهات المباشره، خلال المواجهات الـ194 السابقة في مختلف المسابقات، والتي بدأت في ديسمبر 1907، حيث حقق الريدز 84 انتصارًا كان آخرها في 20 سبتمبر 2020، حينما فاز بهدفين دون رد على تشيلسي بالدوري.

في المقابل، حقق تشيلسي 65 فوزًا على ليفربول، كان آخرها في الرابع من مارس 2021، عندما انتصر بهدف نظيف على ملعب "آنفيلد" في البطولة ذاتها، بينما فرض التعادل نفسه على 45 مواجهة بين الناديين.