الفلبين: زلزال بقوة 7ر5 درجة يضرب مقاطعة "باتانيس"

الأحد 13/أغسطس/2023 - 08:52 ص

أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس)، اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 7ر5 درجة ضرب مقاطعة "باتانيس"، وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترا غرب منطقة "سابتانج" وعلى عمق 10 كيلومترات، وحذر المعهد من إمكانية حدوث توابع في أعقاب هذا الزلزال، كما نصح سكان جزيرة "لوزون" بالاستعداد لهذه التوابع المحتملة.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المائة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.