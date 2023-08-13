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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الطلائع يواجه فاركو وديًا.. و«بسيوني» يطلب 6 مباريات لتجهيز الفريق بمعسكر الإسكندرية

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني
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طلب عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، من الجهاز الإداري لفريقه الاتفاق على ٦ مباريات ودية مُتدرجة المستوى لخوضها فى معسكر الإسكندرية، وذلك لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا استعدادًا للموسم الجديد، واتفق الطلائع مع نظرائهم فى فاركو على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين يوم ٢٣ أغسطس الجاري. 

وقرر «بسيوني»، إقامة تدريبات فريقه خلال معسكر الإسكندرية على ثلاث فترات بشكل يضمن استعادة الفورمة الفنية والبدنية للاعبين في أسرع توقيت بعد انتهاء إجازة نهاية الموسم. 

وأنهى طلائع الجيش مسابقة الدوري مُحتلًا المركز الرابع عشر برصيد ٣٦ نقطة، بعدما لعب ٣٤ مباراة حقق الفوز في ثمانية لقاءات وتعادل فى ١٢ مباراة وخسر ١٤ لقاء وسجل لاعبوه ٣٣ هدفًا وتلقت شباكه ٤٥ هدفًا.

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