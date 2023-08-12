حملة مكبرة بالعريش لضبط أسعار السجائر والسلع التموينية

وجهت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بشمال سيناء بالاشتراك مع قسم مباحث التموين اليوم حملة تموينية للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن والجزارة والأسماك استمرارا لجهود مديرية تموين شمال سيناء وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية.

قام المشاركون فى الحملة بمحاولات لشراء سلعة السجائر للتعرف علي مدي جشع التجار ما أسفر عنه تحرير محضر بيع بازيد من السعر الرسمي والمعلن بالإضافة إلى تحرير عدد ١٣ محضرا عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بشهادة الصحية وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة.

كما تم المرور على مستودع الغاز بمدينة العريش للتأكد من الالتزام بالأوزان الخاصة بالاسطوانات وتوافر الارصدة والتعبئة بالسعر الرسمى وجارى مواصلة توجيه الحملات التموينية لوقف التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.