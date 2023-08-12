نهائي البطولة العربية.. رونالدو يتعادل لـ«النصر» أمام الهلال (فيديو)

أدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، التعادل لفريقه في مباراة نهائي البطولة العربية 2023 أمام الهلال، التي تقام حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك الرياضية.

كان الهلال تقدم بهدف على النصر، عن طريق ميشيل ديلجادو الذي سجل هدفًا في الدقيقة 51 من صناعة البرازيلي مالكوم.

ورد رونالدو بهدف التعادل في الدقيقة 74 بعد كرة عرضية من سلطان الغنام، أسكنها صاروخ ماديرا في شباك محمد العويس حارس الهلال.

وتمكن الهلال من الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة العربية، بعد الفوز على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في النصف نهائي، فيما تأهل النصر للمباراة النهائية على حساب الشرطة العراقي بهدف سجله رونالدو.

ويقود رونالدو أحلام النصر في التتويج باللقب، كما تتواجد صفقات الهلال الجديدة في الصيف الحالي في التشكيل الأساسي للفريق، مثل كاليدو كوليبالي، روبن نيفيز، لتشهد المباراة النهائية من البطولة العربية إثارة كبيرة على أرضية الميدان.

وأشهر الحكم المغربي رضوان جيد، حكم نهائي البطولة العربية، البطاقة الحمراء في وجه عبد الإله العمري لاعب النصر في الدقيقة 71، قبل هدف رونالدو بـ3 دقائق.