هالاند «سوبر هاتريك» في اكتساح مانشستر سيتي لـ وولفرهامبتون

عزز مانشستر سيتي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2023-2024، بعد فوزه الساحق على وولفرهامبتون بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة البريميرليج.

تألق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مان سيتي خلال اللقاء، وسجل سوبر هاتريك (4 أهداف) للمرة الأولى له في الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 29 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة.

افتتح هالاند التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11، ثم أضاف هدفًا ثانيًا برأسية في الدقيقة 35، قبل أن يحقق يحرز الهاتريك في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

واختتم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، خماسية السيتي في الدقيقة 85 من صناعة رودري، بعدما سجل هوانج هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد في اللقاء في الدقيقة 53.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة، يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال المتصدر، كما أن الأول يتبقى له مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة، في المركز الحادي عشر، بعد خوضه 36 لقاء حتى الآن.