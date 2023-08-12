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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فيضانات الصين تحطم الأخضر واليابس.. وطوارئ في روسيا

الفيضانات
الفيضانات
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رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" أضرار الفيضانات والانهيارات الأرضية في أعقاب الإعصار "دوكسوري" الذي دمر مساحات شاسعة في الصين.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن 32 منطقة سكنية انعزلت بسبب الفيضانات والإعاصير، كما أن المياه غمرت 543 منزلًا.

وتضررت مساحات شاسعة من الطرق وتوقفت حركة بعض القطارات، وعشرات المفقودين والمصابين التي سببتها تلك الفيضانات.

وأشار التقرير إلى أن الانهيارات الأرضية والفيضانات بالصين حطمت الأخضر واليابس وسط أحوال جوية قاسية، كما امتدت آثار الإعصار إلى شرق آسيا، حيث أعلنت 9 بلديات روسية حالة الطوارئ.

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